Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 30 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 novembre 2021 - Zoe Buckingham non sa davvero cosa fare della sua vita sentimentale, la ragazza sente di essere pronta a riaprire il proprio cuore ad un nuovo amore, ma è profondamente confusa riguardo a chi meriti davvero le sue attenzioni. Da una parte c'è Carter: uomo gentile, solido, forte; dall'altra c'è Zende: ambizioso, capace, estremamente sexy. La scelta è ardua e Zoe cerca di prendere tempo, senza disdegnare per il momento la compagnia di entrambi. Accetta l'invito a cena a casa dell'avvocato, convinta che possa aiutarla a schiarirsi le idee, purtroppo il suo Sì creerà grandi illusioni, Carter, infatti si convincerà che Zoe sia pronta finalmente a trasferirsi da lui! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 novembre 2021 - nonostante Genoveva abbia ormai creato una rete di sicurezza, l'idea che Felipe possa riacquistare la memoria continua a generare in lei grande preoccupazione. E' per questo che continua a tenere tutto sotto controllo e a non fidarsi dei suoi nuovi alleati. Del resto l'omertà comprata col ricatto non è destinata a durare a lungo. Quando infatti vedrà Laura, confabulare con l'Alvarez Hermoso e poi consegnargli una busta, un campanello di allarme si accenderà nella sua machiavellica mente: Genoveva inizierà a dubitare delle intenzioni della cameriera! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 30 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 30 novembre 2021 - sono passati cinque anni da quando Serkan ed Eda si sono lasciati. Ritroveremo i nostri due protagonisti impegnati nelle loro nuove vite. La Yildiz è riuscita a diventare un architetto paesaggista e vive a Sile con sua figlia Kiraz mentre Serkan, sconfitto finalmente il cancro, lavora ancora a Istanbul. I due non hanno più contatti da tempo. Il destino però ha in serbo delle novità per entrambi. Quando Serkan è costretto a prendere il posto di Piril alla riunione a Sile, si imbatte in una bambina che raccoglie le more da sola ed è costretto a portarla con sé nell'hotel, per non lasciarla per strada. Sarà là che rincontrerà Eda e capirà che i suoi sentimenti sono ancora gli stessi di un tempo. Ma la ragazza nasconde un grosso segreto! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

