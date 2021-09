Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 30 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 settembre 2021 - Bill, sempre più pentito di aver dato retta a Quinn, ha intimato a quest'ultima di stargli lontano. Il magnate ha bisogno di serenità per riuscire a rimettere insieme i cocci e tentare di recuperare il rapporto con Katie e con Brooke. Lo Spencer sa infatti di aver profondamente ferito sua moglie, ma anche di aver distrutto il rapporto della Logan senior con l'uomo che ama. Rammaricato e confuso si è confidato con suo figlio Wyatt, ammettendo di avere nel cuore entrambe le sorelle e di desiderare il loro perdono, ma di essere ormai finalmente giunto ad una conclusione: è Katie la donna della sua vita. Con Brooke la passione è da sempre travolgente, eppure, quando mente e cuore viaggiano all'unisono, a trionfare è Katie. L'uomo è conscio del fatto che la via del perdono non sarà semplice, però è pronto a combattere per riconquistare la fiducia di sua moglie... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 settembre 2021 - Ildefonso è pronto a mettere sua moglie alla prova: pretende la stessa sincerità mostrata nei suoi confronti. Camino è certa che lui non conosca il suo segreto, anche perché il Cortes le chiede di raccontargli tutta la verità riguardo a sentimenti e relazioni del passato. Tuttavia, la giovane non coglie l'occasione per uscire allo scoperto e resta in silenzio. Intimorita dall'idea che il consorte, una volta scoperto di Maite, possa impedirle di continuare ad avere contatti con lei, mente, dicendo di non avere alcun segreto da svelare. A questo punto, Ildefonso le confessa di sapere già che cosa nasconde... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 30 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 30 settembre 2021 - Aydan è felice di poter riabbracciare suo figlio. Serkan è tornato a casa, anche se ha perso al memoria ed ha dimenticato Eda. Aydan decide di portare il Bolat da uno specialista, nella speranza di poterlo aiutare a recuperare i ricordi, mentre organizza una festa di bentornato. Serkan, invece, è stupito di costatare che adesso sua madre riesce ad uscire di casa senza avere attacchi di panico, ed ignora che il merito sia tutto della Yildiz... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

