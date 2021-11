Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 3 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 novembre 2021 - ormai è tutto pronto e Quinn è convinta di avere in tasca la vittoria, è riuscita a convincere Shauna ad andare fino in fondo ed Eric e Carter che quello tra Ridge e la sua protetta, sia una matrimonio felice. La diabolica Fuller non immagina ancora ostacoli sul suo cammino, ne che Brooke possa avere un asso nella manica. Poche ore e sarà tutto finito. Ma le Logan sono sul piede di guerra, pronte a ribaltare l'esito di questa dura sfida. Come andrà a finire? Ridge, all'oscuro delle manipolazioni della moglie, confermerà le promesse, oppure, scoprirà per tempo l'inganno di cui è rimasto vittima? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 3 novembre 2021 - la perdita di memoria di Felipe ha concesso a Genoveva una nuova occasione e la Dark Lady non se la è fatta certo sfuggire. Il repentino riavvicinamento ha messo a dura prova Velasco che, accecato dall'amore per la sua assistita, decide di tentare ancora una volta di fare fuori il suo avversario. Al suo servizio c'è Laura che, sotto ricatto, è chiamata a portare a termine il piano omicida dell'avvocato. Affinché, questa volta, tutto funzioni, l'uomo eliminerà ogni impedimento sulla sua strada: Velasco inscenerà un furto a casa di Genoveva per costringerla a lasciare l'ospedale così che Laura possa soffocare il poverino con un cuscino! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 3 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 3 novembre 2021 - Ayfer teme che Deniz stia complottando alle spalle della nipote e vuole aiutare Eda a riconquistare Serkan, senza dover ricorrere alla farsa delle finte nozze. Insieme ad Aydan e Seyfi, la fiorista si rivolge ad una cara amica erborista, che consiglia ad Ayfer di somministrare un potente filtro contro il malocchio ai due innamorati. Nel frattempo, Selin è sempre più gelosa di Eda e quando vede la giovane paesaggista vicina a Serkan, fa una vera e propria scenata, finendo per strattonarla violentemente. Nella speranza di dividere la coppia, Selin continua a tramare nell’ombra con Deniz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

