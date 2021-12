Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 29 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 dicembre​ 2021 - Nonostante la presenza di una manichino identico a lei, crei un po' di disagio alla Logan, la ragazza deciderà di fidarsi di Thomas e crede dunque alle sue parole: la bambola ha il solo scopo di ispirare la stilista. Dopo qualche battuta sulla sua sosia infatti, Hope cercherà di andare avanti cambiando discorso e concentrandosi sul rapporto tra il Forrester e suo figlio. Nel profondo del suo animo un po' di turbamento sconvolgerà Hope, ma la Logan ha promesso di dare un'occasione al fratellastro e per questo la bambola potrà restare e lei prometterà di non "denunciarlo" per il "rapimento" della sua sosia! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 dicembre​ 2021 - Felipe ha promesso di sorprendere Genoveva e non si tira indietro, la sua sarà infatti una proposta davvero inaspettata e gradita. Genoveva ha fatto bene a fidarsi dell'Alvarez Hermoso, l'uomo dimostra di provare dei sentimenti sinceri e grande fiducia nei suoi confronti, tanto da chiederle di prendersi una vacanza insieme: una seconda luna di miele. La Salmeron, felicissima accetta, ignara che il pericoloso Santiago le stia alle calcagna. Il Becerra infatti, scoperti i progetti dei due sposini, sarà pronto ad agire e a mettere a segno la sua vendetta! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 29 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 29 dicembre​ 2021 - Aydan ed Engin riescono ad ottenere una ciocca di capelli della piccola Kiraz e si affrettano in laboratorio, per seguire il test del DNA. I risultati provano che i sospetti di entrambi erano fondati: Kiraz è la legittima figlia di Serkan. Nel frattempo, non potendo più tenere nascosto il segreto, la Yildiz rivela tutta la verità al Bolat, che ha una reazione inaspettata. Dopo una notte di riflessione, l’imprenditore confessa di aver capito le ragioni della paesaggista, dal momento che se lo avesse saputo durante la gravidanza, le avrebbe chiesto di abortire senza pensarci troppo. Inutile dire che le parole di Serkan sono l’ennesima coltellata al petto per la povera Eda. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

