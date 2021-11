Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 29 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 novembre 2021 - Thomas ascolta le parole di Hope, la Logan sta affrontando un momento complicato con Liam e si confida ingenuamente proprio con il fratellastro, convinta che ormai non abbia più mire nei suoi confronti. In realtà, gli affezionati telespettatori della soap, conoscono perfettamente le passate, ma anche le recenti manipolazioni di Thomas, tutte mirate a distruggere il matrimonio della Logan con lo Spencer. Quello di Hope è un vero passo falso, ma ci vorrà del tempo prima che lo capisca. A confermare invece ai fan, la resistente follia di Thomas, sarà una immagine sconvolgente: dopo la chiacchierata, Hope uscirà di scena e Thomas continuerà il dialogo con un manichino, non uno qualsiasi, ma uno identico a Hope! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 novembre 2021 - l'incontro tra Felipe e Ramon sembra essere risolutivo, l'avvocato capisce infatti che la situazione con il vecchio amico è ormai sistemata da tempo e accetta di riconciliarsi con lui per la seconda volta. Ramon ora è in debito con la crudele Genoveva: ha ottenuto lo sperato perdono, ma in cambio deve appoggiare la farsa della Dark Lady. Quando infatti Liberto, all'oscuro del segreto accordo, proverà a confutare il racconto idilliaco della Salmeron, riguardo al matrimonio con l'Alvarez Hermoso, Ramon interverrà immediatamente per fermarlo! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 29 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 29 novembre 2021 - dopo aver scoperto di essere in attesa di una bambina, Piril ed Engin incontrano Ferit, divertito dalla performance d’attore di Serkan. Le riprese terminano rapidamente e il Bolat chiede ad Eda di tornare nel camper, dove la giovane paesaggista viene raggiunta da Puren. La donna cerca di ipnotizzarla per farle dimenticare Serkan e la Yildiz sta al gioco, fingendo di non ricordare più nulla del proprio fidanzato. Dopo aver rivelato tutto al Bolat, Eda trova casualmente i referti medici dell’imprenditore e scopre la verità sulla sua malattia. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

