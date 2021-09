Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 29 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 settembre 2021 - Quinn mette Ridge alle strette. Il Forrester ha rinnegato Brooke e promesso amore a Shauna, ignaro che che ci sia proprio lei, in combutta con la Fuller, dietro il suo divorzio e dietro le sue folli nozze a Las Vegas. La designer ha tessuto la tela ed ora Ridge rischia di rimanerci intrappolato per sempre. Il Forrester, infatti, si troverà con le spalle al muro quando la "matrigna" gli proporrà, in presenza della Fulton, di riscattare il suo sentimento celebrando un matrimonio ufficiale a Villa Forrester. Quinn Fuller mette dunque a segno un colpo vincente contro Brooke Logan! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 settembre 2021 - Laura ha salvato Genoveva ancora una volta. Dopo aver ritrattato le accuse contro la Dark Lady, la domestica ha ribadito la sua posizione anche al processo, testimoniando in suo favore e, quindi, scagionandola. Tutte le accuse contro la Salmeron cadono: Laura ha fatto bene il suo lavoro, ed ora è finalmente libera. La poverina, ricattata dalla sua padrona, la quale è a conoscenza della difficile situazione di sua sorella Lorenza, può tornare a rassicurare la consanguinea, e prometterle di portarla presto in Germania dove potrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico... Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 29 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 29 settembre 2021 - Serkan è tornato alla Art Life mano nella mano con Selin. Il Bolat ha perso la memoria: non ricorda più nulla dell'anno appena trascorso, compresa la storia d'amore con Eda. La Yildiz ha il cuore spezzato, ma decide di tentare il tutto per tutto, provocando Serkan per far riaffiorare i suoi ricordi... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 27 settembre al 1° ottobre 2021.