Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 dicembre 2021

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 28 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 dicembre​ 2021 - Liam è rimasto sconvolto quando ha scoperto dell'altra Hope, quella di plastica, che Thomas nasconde gelosamente nel suo appartamento, ma Hope e Steffy hanno creduto alla teoria "dell'ispirazione" e hanno vissuto con serenità l'ingresso nelle trame della gemella inanimata di Hope. Thomas, ormai esperto "Dottor Jekyll e Mister Hyde", ha giustificato la presenza della bambola in casa sua dicendo candidamente di usare il manichino come ispirazione per creare nuovi modelli per la collezione Hope for the future e Hope. Contenta del suo lavoro, Hope gli ha creduto. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 dicembre​ 2021 - Anabel è molto triste, il suo passato le sta condizionando la vita e vorrebbe fare qualcosa, ma l'unica cosa che le viene in mente, è parlare a cuore aperto con Miguel. Decisa a risolvere la questione faccia a faccia, approfitta dell'assenza dei genitori per invitare il ragazzo a casa sua. Sarà in occasione di questo segreto incontro che Miguel farà un passo importante e inaspettato: chiederà ad Anabel di sposarlo. La ragazza, seppur felice di essere riuscita a riconquistare il suo amato, sentirà di non essere ancora pronta per il matrimonio. E' così che Anabel dirà a Miguel ancora un po' di tempo per conoscersi meglio. Lui inizialmente acconsentirà, ma in seguito i due avranno una burrascosa discussione. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 28 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 28 dicembre​ 2021 - Eda è ormai con le spalle al muro: tutti, eccezione fatta per Serkan, hanno capito che Kiraz potrebbe essere la figlia del suo ex fidanzato. Mentre Seyfi preleva quello che crede essere lo spazzolino di Kiraz, Piril scopre i sospetti del marito Engin e corre a mettere in guardia la Yildiz. Presa alla sprovvista, Eda chiede aiuto a Burak e porta via Kiraz dall’hotel. La piccola, nel frattempo, rivela un aneddoto curioso su Serkan che fa ben sperare Eda. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

