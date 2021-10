Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 28 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 ottobre 2021 - Quinn ha vinto, Ridge risposerà Shauna e lo farà molto presto. Il Forrester ha informato Brooke della sua decisione e chiederà a Carter – nominato nuovo direttore operativo dell'azienda di moda – di officiare la cerimonia alla Villa. Eric intanto è scettico. In cuor suo credeva che suo figlio sarebbe ritornato tra le braccia di Brooke invece di ufficializzare la sua relazione con la Fulton. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 ottobre 2021 - Felipe si è svegliato dal coma. Genoveva è felice ma c'è un piccolo intoppo. L'Alvarez-Hermoso non si ricorda di lei e sembra aver perso del tutto la memoria. I suoi ricordi sono fermi a dieci anni prima, quando ancora – addirittura – non conosceva la Salmeron. Questa novità potrebbe però essere una grande occasione per la Dark Lady di ricominciare la sua vita con suo marito. Se lui ha dimenticato lei, ha dimenticato anche l'assassinio di Marcia. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 28 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 28 ottobre 2021 - mentre Ferit scopre che Ceren le ha mentito sulla terapia, Seyfi ha le prove che chef Alexander sia vivo. Allarmate, Aydan e Ayfer si mettono sulle tracce dell’uomo proprio quando la madre del Bolat viene contattata da Metin, che minaccia di denunciarla alla polizia poiché a conoscenza di ciò che ha fatto ad Alexander. Nel frattempo, Deniz e Eda hanno qualche difficoltà sul gioco a coppie organizzato da Engin e Melo aiuta l’amica, cercando di non smascherare la Yildiz. Guai per Engin, avvistato insieme a Handan e accusato di tradire Piril. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

