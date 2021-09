Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 28 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 settembre 2021 - mentre Eric si confronta con Katie, la quale è pronta ad alimentare i suoi sospetti su Quinn, quest'ultima pensa ad un modo per liberarsi definitivamente del problema Brooke. La Fuller ha avuto un brutto faccia a faccia con Bill, ed ha capito che il suo intento di far riunire la Logan con lo Spencer è miseramente fallito. Deve quindi correre ai ripari. La designer cercherà di mettere Ridge di fronte ad una scelta. D'accordo con Shauna, infatti, proporrà al Forrester di confermare le promesse con la Fulton, celebrando un matrimonio a Villa Forrester... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 settembre 2021 - Maite, anche se costretta ad abbandonare Acacias per tornare a Parigi, non ha mai smesso di pensare a Camino; nelle sue ultime epistole, infatti, le ha giurato amore eterno, e le ha promesso che presto riusciranno a ricongiungersi. La giovane Pasamar, in attesa che il suo sogno d'amore si realizzi, decide dunque di portare avanti la farsa con Ildefonso... e di non rivelare ad anima viva il segreto di quest'ultimo. Del resto, il loro è stato un matrimonio fondato sull'inganno fin dal principio, e Camino è consapevole che il Cortes non è l'unico ad aver mentito. Pertanto, interrogata dalla madre riguardo allo sguardo triste e sconsolato degli ultimi giorni, la moglie dell'ex militare farà finta di nulla: si stamperà un sorriso finto sulle labbra, rassicurerà Felicia e si proporrà addirittura di sostituirla al ristorante, permettendole così di accettare l'invito a cena di Marcos. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 28 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 28 settembre 2021 - Serkan ha perso la memoria dopo essere stato coinvolto in un incidente aereo. Il Bolat non ricorda l'ultimo anno della sua vita, ed è certo che Selin sia ancora la sua fidanzata. Pertanto, è lei che Serkan chiama per prima, chiedendole di raggiungerlo immediatamente nella clinica in cui è ricoverato, e di aiutarlo in questo momento di difficoltà. Selin, la quale ha sempre desiderato una seconda occasione con il Bolat, ne approfitta: vuole farlo innamorare di nuovo di lei. La Yildiz, tuttavia, non si arrende, ed è pronta a far tornare la memoria a quello che, fino a pochi mesi prima, era il suo promesso sposo... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

