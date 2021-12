Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 27 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 dicembre​ 2021 - mentre Liam sbraita furioso contro il folle nemico, Thomas cerca di mantenere la calma e mostrarsi estraneo a qualsiasi forma di morbosità: Liam ha frainteso, il manichino serve per disegnare i modelli della nuova collezione, nulla di più. Purtroppo Liam non si fida e fa bene, mentre infatti allo Spencer mostra un volto sereno, Thomas cova dentro nuovi pericolosi pensieri: il ragazzo sente la bambola di Hope parlargli e incitarlo ad uccidere Liam Spencer! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 dicembre​ 2021 - l'atteggiamento di Felipe rassicurerà Genoveva, la Salmeron infatti si renderà conto di essere riuscita finalmente a riconquistare la fiducia di suo marito, nonostante in tanti, insistenti, sabotaggi. Prima Libero, poi Casilda e ancora Ramon, eppure Felipe non sembra aver cambiato opinione di su di lei. L'Alverz Hermoso ha rifiutato ogni interferenza esterna, rivendicando il suo matrimonio e difendendo la sua felicità al fianco di Genoveva. Alla fine la Salmeron ha abbassato la guardia e Felipe le ha fatto una promessa speciale per dimostrarle il suo amore e la sua riconoscenza, annunciandole una proposta inattesa. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 27 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 27 dicembre​ 2021 - Deniz organizza una cena per Serkan, cercando di dividerlo da Eda. Mentre Burak propone alla Yildiz di vivere in una casa di sua proprietà, almeno fino al ritorno dell’imprenditore a Sile, Kerem prova senza successo a conquistare Pina. Quando Eda ha un malore, Serkan sarà immediatamente al suo fianco, aiutandola a bere un po’ d’acqua per riprendersi dallo svenimento. Sulla bottiglia, i due innamorati troveranno una sorpresa curiosa quanto gradita. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

