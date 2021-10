Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 27 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 ottobre 2021 - Ridge sembra essere convinto: sposerà Shauna. Sembra che il piano di Quinn si stia per realizzare. Il Forrester ha deciso di risposare la Fulton, ufficializzando – davanti a tutta la sua famiglia – la loro unione. Ma prima di farlo deve informare Brooke della sua scelta. Il confronto con la sua ex moglie sarà ovviamente serratissimo. La Logan dovrà ammettere di essere stata sconfitta ma sceglierà di abbandonare definitivamente il campo di battaglia? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 ottobre 2021 - Felipe si sveglia finalmente dal coma ma sembra aver perso completamente la memoria. L'avvocato non riconosce nessuno. Intanto Camino riceve una brutta notizia da parte di Armando. L'uomo la informa che il cadavere di Ildefonso è stato trovato nel fiume. Le paure della Pasamar prendono forma: suo marito si è davvero suicidato, incapace di affrontare la vergogna in cui era caduto a causa della confessione di Anabel. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 27 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 27 ottobre 2021 - buone notizie per la ArtLife che vince l’appalto del signor Ates. L’uomo, per festeggiare il sodalizio con l’azienda, vuole organizzare una sfilata e chiede ad Eda e Deniz di partecipare come modelli. Serkan, sempre più sospettoso sulla relazione tra la sua ex e Deniz, decide di indagare insieme a Ening. Il Bolat chiede, dunque, a Deniz di aiutarlo con il progetto, mentre Ening organizza un’attività di gruppo per inchiodare l’uomo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

