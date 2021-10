Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 26 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 ottobre 2021 - Ridge può tirare un sospiro di sollievo. Steffy si è convinta a farsi curare e il Forrester può tornare a casa. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, una volta che sarà a Villa Forrester, incontrerà Quinn. La Fuller tornerà sul suo solito argomento: il nuovo matrimonio con Shauna. La signora Forrester vuole a tutti i costi che la sua amica ufficializzi la sua unione con il suo “figliastro”. Solo così metterà ko Brooke. Quinn farà quindi pressione su Shauna, arrivata anche lei a casa. Una volta che le due donne rimarranno da sole, la moglie di Eric spingerà la Fulton a organizzare il prima possibile una cerimonia ufficiale nella grande villa, per dimostrare a tutti che il matrimonio con Ridge non è assolutamente una farsa. E non si fermerà certo qui. Premerà affinché il tutto si svolga entro 24 ore. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 ottobre 2021.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 ottobre 2021 - Bellita è entusiasta per il suo nuovo album ma un intoppo potrebbe rivelarsi fatale per la sua carriera. La cantante comincia ad avere degli strani disturbi alla gola che la preoccupano moltissimo. La Dominguez teme che la sua carriera possa essere stroncata e per questo, quando arriva una proposta da un rinomato teatro di Madrid, decide di temporeggiare. Per non far circolare la voce dei suoi problemi, Bellita non fa parola a nessuno di quanto le sta succedendo, speranzosa che le cose si sistemino presto. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 29 ottobre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 26 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 26 ottobre 2021 - Eda è stata ingannata da Melo e non sa che Serkan sta per presentarsi alla cena romantica. Il Bolat, tuttavia, è in ritardo a causa dell’intromissione di Selin che, messa in allarme da Ceren, fa di tutto pur di trattenerlo e non permettergli di incontrare la Yildiz. Giunto finalmente al ristorante, Serkan bacia Eda e poi le spezza il cuore, ammettendo di aver voluto fare un esperimento nel tentativo di recuperare la memoria. La giovane paesaggista, furiosa, lascerà il locale non prima di aver tirato un sonoro schiaffo al suo ex fidanzato. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dal 25 al 30 ottobre 2021.