Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 24 novembre 2021

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 24 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 novembre 2021 - Hope si schiererà in favore di Steffy e Finn, la Logan infatti, inviterà Liam a lasciare che la sorellastra viva serenamente la sua nuova relazione con il dottore. Un appello in favore della coppia, ma anche un modo per mettere in guardia il marito: Hope vuole far capire a Liam che con il suo atteggiamento sta nutrendo mille dubbi e soprattutto, sta mettendo a rischio il loro matrimonio. Nel frattempo un'altra coppia traballa a causa dell'entrata in scena di un terzo incomodo. Stiamo ovviamente parlando di Zoe e Carter, da quando infatti Zende è tornato a Los Angeles, l'interesse della modella per l'avvocato, è andato scemando. Zoe, nonostante la dolce dichiarazione di Carter, continua a flirtare alle sue spalle con l'aitante Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 novembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 novembre 2021 - la condizione di Felipe potrebbe non essere permanente, e la Dark Lady deve riuscire a conquistare la sua fiducia prima che le cose possano cambiare. Il piano sembra comunque procedere come sperato, l'avvocato è sereno e pare non nutrire sospetti sulla farsa che ha abilmente messo in scena. Anticipazioni riguardanti la puntata però, informano che presto il castello di carte costruito dalla Salmeron inizierà a traballare: Felipe troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia. L'inaspettata scoperta farà crescere nell'avvocato dubbi o balenare vecchi ricordi? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 26 novembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 24 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 24 novembre 2021 - Eda e Serkan si lasciano convincere a prendere parte alle riprese di un film dalla trama decisamene discutibile. Sul set, tuttavia, il Bolat fa colpo sulla prima attrice Puren che fa di tutto per catalizzare l’attenzione dell’affascinante imprenditore, scatenando la gelosia della Yildiz. Mentre la coppia affronta il problema, Melek vuole assicurarsi di conoscere le prossime mosse di Selin e la tiene sotto controllo. Leyla, invece, predice a Piril ed Engin che il nascituro sarà un bambino sano e forte. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 22 al 27 novembre 2021.