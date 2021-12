Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 23 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 23 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 dicembre​ 2021 - pronto a smascherare il suo folle rivale, Liam deciderà di andare a controllarlo. Si tratterà della mossa giusta, arrivato di fronte a casa di Thomas infatti, spiando dalla finestra, vedrà il manichino scomparso dalla Casa di Moda, quello con le sembianze di Hope. Liam, sconvolto decide di bussare alla porta di Thomas e affrontarlo. Come andrà a finire? Il Forrester da giorni ascolta la voce del manichino che gli sussurra all'orecchio di uccidere Liam! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 dicembre​ 2021 - il Palacios confidare al giovane Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un’importante commissione. Il figlio di Ramon però è molto combattuto, si tratta di un impegno troppo grande in questo particolare momento, viste le condizioni della povera Lolita. Inoltre a procurare ansia ad Antonito, è il pensiero di non esserne all’altezza. Purtroppo Lolita in questa particolare occasione non potrà essergli accanto per confortarlo e dargli coraggio, il Palacios infatti, rispettando i consigli del medico, preferirà non sconvolgere la sua serenità informandola di questa inaspettata offerta. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 23 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 23 dicembre​ 2021 - se questa volta Eda crede che Serkan si arrenderà tanto facilmente, si sbaglia di grosso. L’imprenditore dimostra alla Yildiz che è disposto a tutto per lei, anche cambiare le priorità della sua vita e mettere il lavoro al secondo posto. Approfittando della vicinanza con Serkan, la paesaggista indaga in cerca di indizi che le facciano capire se lui sa o meno di essere il vero padre di Kiraz, mentre Aydan e Seyfi sono sempre più vicini alla verità. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

