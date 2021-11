Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 23 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 23 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 novembre 2021 - Steffy, sorda agli appelli dell'ex, bacia appassionatamente il suo Finn. La ragazza non ha intenzione di fare marcia indietro per un capriccio di Liam. Lo Spencer ha scelto Hope ed è ora che anche Steffy abbia la possibilità di rifarsi una vita! Dal canto suo neppure Finn è intimidito dalle accuse e dalle minacce del suo avversario in amore. Il medico si rende conto che il clima di tensione non giova a Steffy, ed è molto rammaricato del fatto che sia proprio lui la causa di questa crisi familiare, ma reputa prepotente e irragionevole la richiesta di Liam. Insomma, ama Steffy e lo Spencer se ne dovrà fare una ragione, perché lui non rinuncerà! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 novembre 2021 - tornato finalmente a casa, Felipe, inizia ad abituarsi alla convivenza con Genoveva. Non ricorda nulla di lei, ne conosce il passato di inganni e crudeltà della donna, ha scoperto solo di averla sposata. Il poverino però si fida, è certo di averla scelta perché speciale e spera di riuscirla a conoscere meglio per condividere insieme un matrimonio felice. Ignaro di tutto infatti, Felipe vive il ritorno a casa come una vera luna di miele e l'attrazione e l'affiatamento con Genoveva sembrano davvero eccezionali. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 23 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 23 novembre 2021 - Aydan è terrorizzata dai propri sentimenti per Kemal, che non fanno che paralizzarla e rendere le sue fobie ancora più acuite. Vedendo la suocera in difficoltà, Eda si reca a casa di Aydan e le mostra un video per farle capire che, con la volontà, anche lei è in grado di superare ogni timore. Rincuorata, Aydan riflette seriamente sulla situazione con Kemal, mentre Eda prende atto di amare moltissimo Serkan. La coppia, che sta partecipando ad un'esperienza realistica da veri detective, sparisce per ore e tutti si allarmano molto. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

