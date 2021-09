Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 23 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 settembre 2021 - Bill sa della rabbia che Ridge cova nei suoi confronti. Il Forrester, già furioso con lo Spencer per aver causato la sua rottura con Brooke, lo ritiene responsabile anche del tragico incidente accorso a sua figlia e della grande sofferenza che la poverina sta vivendo. Provocare l'avversario e spingerlo allo scontro non è una mossa saggia, eppure l'imprenditore sembrerà pronto ad abbandonare ogni cautela: Bill punzecchierà Ridge su un argomento caldo, ossia il rapporto con la Logan. Solo il provvidenziale intervento di Justin riuscirà ad evitare lo scontro diretto! Nel frattempo, a Villa Forrester, Brooke trova conforto nel suo alleato di sempre, Eric. Il Capofamiglia la esorterà a combattere per il marito, e a tentare l'impossibile per riuscire a riprenderselo... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 settembre 2021 - Ildefonso, dopo un lungo momento di incertezza, decide di fare una sofferta confessione. Il militare, infatti, prenderà il coraggio a due mani e svelerà il suo segreto, lasciando Camino scioccata. Nonostante il pulsante desiderio di farla sua, Ildefonso ammetterà di avere dei limiti fisici: rimasto vittima di una mutilazione sul campo di battaglia, non può più avere rapporti sessuali, né ovviamente procreare. La notizia sconvolgerà la giovane sposa, ma, nonostante ciò, si sforzerà di mostrarsi comprensiva... in fondo, anche lei ha costruito questo matrimonio su bugie ed inconfessabili segreti! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 23 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 23 settembre 2021 - risolto il problema dei cristalli di zucchero, Eda viene contattata da Balca, la quale le chiede di poter partecipare ai festeggiamenti. Melek, non fidandosi della dipendente dalla Art Life, fa qualche ricerca, e scopre che quest'ultima è coinvolta in un caso scottante. La donna è stata accusata di aver messo del sonnifero in un drink, causando lo svenimento dei partecipanti ad una festa. Dopo aver parlato con la Polizia, Serkan licenzia Balca, mentre Aydan e Ayfer litigano per i preparativi delle nozze. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

