Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 22 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 dicembre​ 2021 - Charlie ha preso Thomas da parte e l''ha interrogato riguardo alla misteriosa scomparsa, ovviamente il ragazzo ha negato, Thomas infatti, è ben consapevole che il furto di un manichino con il volto di Hope, potrebbe destare sospetti riguardo alle sue persistenti ossessioni. L'interrogatorio del compagno di Pam, non fa altro che rendere più cauto il Forrester. Thomas ha appena riottenuto il suo vecchio lavoro, Hope è tornata a fidarsi di lui e non può certo permettersi di tradire questa fiducia. Lo stilista dunque, capisce di dover difendere il suo segreto a tutti i costi! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 dicembre​ 2021 - Felicia nota uno strano comportamento di Marcos, da quando i Quesada sono giunti nel quartiere, il marito ha iniziato a comportarsi i maniera sospetta. E' chiaro che tra le due famiglie non corra buon sangue, ma la Pasamar teme che la questione possa essere più grave di una semplice antipatia tra vecchi conoscenti. E' per questo che la vedremo insistere affinché il marito si confidi. Marcos alla fine cederà e le racconterà tutto sul pericoloso legame con i Quesada. Ma il Bacigalupe dovrà anche rassicurare il giovane Miguel, sempre più in ansia per l'atteggiamento minaccioso di Aurelio nei confronti suoi e di Anabel. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 22 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 22 dicembre​ 2021 - Serkan ha deciso di non arrendersi con Eda, nonostante la paesaggista sia stata sfuggente da quando si sono incontrati a sorpresa a Sile. I due ex fidanzati cedono alla passione che li lega, scambiandosi un bacio rovente. Nonostante il gesto sembri confermare l’amore mai sopito della Yildiz, la paesaggista fa un passo indietro e chiede a Serkan del tempo, dal momento che è certa che lui metterà ancora una volta il lavoro davanti alla loro relazione. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

