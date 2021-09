Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 22 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 settembre 2021 - l'appassionata confessione di Steffy e il racconto sincero che seguirà alla richiesta di una nuova prescrizione, cancellerà ogni dubbio. La giovane non sta fingendo un interesse per Finn, spinta dal desiderio di farsi prescrivere nuovi farmaci: la Forrester è realmente pronta ad aprire il suo cuore a questo dottore. John è una ragazzo gentile e premuroso, e la figlia di Ridge ha bisogno di un volto amico che le riservi attenzioni autentiche. Per questo motivo, lei gli inizierà a rivelare gioie e dolori della sua vita. Steffy si fida del medico, ed è francamente coinvolta, tanto che gli spiega anche quale rapporto la lega alla sorellastra e a sua madre. Finn continua ad assicurarle il suo appoggio, e sembra che tra i due le cose stiano prendendo una piega romantica... Intanto, Hope raggiunge Liam da Bill. La figlia di Brooke è molto preoccupata per la sorellastra, dopo che quest'ultima ha avuto una reazione violenta contro di lei, e ne parla con suo marito... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 settembre 2021 - Ramon ha seguito il consiglio di Armando ed ha accettato di schierarsi con i liberali. Una scelta non del tutto condivisa da sua moglie, la quale inizierà a preoccuparsi seriamente quando il Palacios rivelerà di volersi candidare alle elezioni. Se la decisione non verrà accolta con favore da Carmen, nel figlio, Antonito, scatenerà addirittura gelosia. Quest'ultimo, infatti, sceglierà di sfidare il padre, candidandosi anche lui come portavoce del partito. Purtroppo si troverà presto a scontrarsi con il rifiuto del marito di Susana: Armando opporrà il suo fermo veto alla proposta di Antonito. È a questo punto che il giovane deciderà di passare al Partito Conservatore, dunque all'opposizione! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 22 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 22 settembre 2021 - la notte dell'henné rischia di essere rovinata dalla mancanza di un ingrediente fondamentale, ovvero i cristalli di zucchero che servono a preparare il tradizionale sorbetto. Mentre Erdem cerca di rimediare al suo errore, mettendosi alla ricerca dell'ingrediente, Melih invia a Eda un pacco contenente gli introvabili cristalli di zucchero, chiedendo ad una donna di fargli da tramite, senza rivelare a nessuno che sia lui il mittente... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

