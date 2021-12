Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 21 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 dicembre​ 2021 - dopo l'incontro con Carter, Paris fa la conoscenza di Zende. Poche chiacchiere e i de ragazzi scoprono di avere molto in comune. Il Forrester le racconta di essersi laureato come assistente sociale e di voler aiutare le persone. Esattamente come lei, arrivata a Los Angeles per aiutare un amico a occuparsi dei senzatetto. I due capiscono quindi immediatamente di essere molto affini. A Paris non sfugge neanche il particolare che il giovane Zende è bello e ricco! Tra la Buckingham Jr e il nipote di Ridge sembra dunque destinato a nascere del tenero? Cosa accadrà davvero quando Paris scoprirà dei sentimenti di sua sorella? Paris farà marcia indietro? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 dicembre​ 2021 - Felipe è stanco di vedere sua moglie affannarsi per nascondergli pericolose minacce o per difendersi dalle accuse dei vicini del quartiere che cercano a tutti i costi di distruggere la loro felicità. E' per questo che l'Alvarez Hermoso cercherà di tranquillizzarla dicendole di non ricordare nulla del suo passato, ma di fidarsi ciecamente del suo racconto. Nel frattempo Ramon, spronato da Lolita, in debito con i coniugi Olmedo dopo che Sabina ha sventato una rapina alla bottega, decide di dargli una mano presentando a Roberto, bisognoso di un prestito, il direttore della banca. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 21 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 dicembre​ 2021 - nutrendo forti sospetti sulla sincerità di Eda, Aydan fa di tutto per separarla dal figlio. Anche Ayfer si dà da fare, coinvolgendo l’ignaro Burak, perché non ha intenzione di permettere alla nipote di tornare tra le braccia di Serkan. Nel frattempo, i due ex fidanzati si scambiano un bacio passionale e tutti i sentimenti tornano a galla. Nonostante il Bolat sembri fare sul serio, Eda frena e gli comunica di non voler tornare a fare coppia fissa, dal momento che per l’imprenditore il lavoro è sempre venuto prima di ogni cosa, anche del loro rapporto. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

