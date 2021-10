Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 21 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 ottobre 2021 - nonostante quello che Thomas va sbandierando ai quattro venti sul loro conto, Hope e Liam non sono affatto due cinici approfittatori e non hanno intenzione di portare via Kelly a Steffy. La coppia è sinceramente preoccupata, non solo per la bambina, ma anche per sua madre. Seffy è vittima di una grave dipendenza da oppiacei che non le permette più di badare a se stessa e di prendersi cura di sua figlia, deve curarsi e deve essere aiutata. Quando Liam ha scoperto del tenero rapporto tra Steffy e il suo dottore, non l'ha presa bene, forse perché un po' geloso o magari solo convinto della sconvenienza della relazione, al contrario Hope, ha accolto con favore l'idea di un nuovo fidanzato per Steffy. Ora comunque, sono entrambi d'accordo: Finn è l'unico che può salvare il cuore e l'anima di Steffy. E' per questo che si rivolgeranno a lui rivelandogli dei gravi problemi della ragazza... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 ottobre 2021.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 ottobre 2021 - non sappiamo ancora molto di Sabina e Roberto, la coppia interessata all'acquisto del Nuovo Secolo, i due del resto sembrano non voler seguire direttamente le trattative, che affidano al nipote Miguel. E' forse tale reticenza ad alimentare il mistero intorno alla coppia o magari solo il fatto che sia nuova nel quartiere, anticipazioni comunque rivelano che i due dovranno presto fare i conti con la diffidenza degli abitanti di Acacias. I sospetti saranno infondati o Sabina e Roberto nascondono davvero qualcosa di losco? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 22 ottobre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 21 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 ottobre 2021 - dopo la notte trascorsa insieme, Serkan cede le sue quote della ArtLife a Selin e spezza il cuore di Eda. I due litigano ferocemente e la Yildiz arriva a pensare che nella vita dell’imprenditore non ci sia più spazio per lei. Il Bolat, invece, si rende conto di essere innamorato ancora di Eda e lo confessa ad Engin, in crisi a causa dei repentini sbalzi d’umore di Piril. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dall'18 al 22 ottobre 2021.