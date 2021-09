Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 21 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 settembre 2021 - Finn, infatuato di Steffy, è andato ben presto oltre il rapporto professionale: tra i due si è creata un'evidente complicità che ha spinto familiari ed amici della Forrester a sospettare un eventuale coinvolgimento emotivo tra medico e paziente. Effettivamente, l'interesse di John è palese; i dubbi si concentrano principalmente sulla bella Forrester: la figlia di Ridge sarà altrettanto presa dal dottore, oppure starà solo approfittando di lui per ottenere le prescrizioni necessarie per appagare il bisogno di antidolorifici? Quando Steffy tenterà di convincere il suo corteggiatore a prescriverle nuovi farmaci, i sospetti si faranno più ancora più significativi... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 settembre 2021 - Felipe, fuori di sé, salta al collo di Laura, dando sfogo a tutta la sua aggressività. La sua immagine è compromessa, e le parole della domestica trovano conferma: l'avvocato è un uomo violento! Eppure, l'Alvarez Hermoso non si dà pace ed è convinto di potere ancora ribaltare l'esito del processo. A sorpresa, infatti, il marito di Genoveva deciderà di testimoniare. La Dark Lady resterà gelata dall'inaspettata richiesta di Felipe: sa benissimo che, ingannato e ferito, punterà solo a distruggerla. La rabbia, però, è da sempre cattiva consigliera... L'uomo si lascerà travolgere o ha già in mente un piano vincente per incastrare la Salmeron? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 21 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 settembre 2021 - Semiha si è fatta da parte ed Eda e Serkan possono finalmente convolare a nozze. La nonna della Yildiz, tuttavia, ha chiesto ai due promessi sposi di rispettare tutte le tradizioni ed i due si sono visti costretti ad organizzare in fretta e furia i preparativi per la notte dell'henné. Mentre gli amici del Bolat si mettono a disposizione per aiutare la coppia, Melih fa pedinare Eda : ha intenzione di sabotare il lieto evento, con tutti i mezzi possibili! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

