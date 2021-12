Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 20 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 dicembre​ 2021 - Liam, a casa di Steffy, nonostante le remore nei confronti di Finn, cerca di stabilire un dialogo. Lo Spencer è consapevole di dover fare uno sforzo per conquistare la fiducia del giovane, mossa necessaria per evitare che il nuovo compagno di Steffy si schieri dalla parte di Thomas. Ogni suo nemico rischia infatti di diventare un alleato per il folle Forrester e Liam non può permettere che lo stilista metta su un esercito contro di lui. E' per questo che nel dialogo con Finn azzarderà l'argomento "Thomas". Da parte del medico comunque non noterà alcuna resistenza a parlare del cognato, anzi, Finn si dichiarerà molto preoccupato... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 dicembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 dicembre​ 2021 - da quando Genoveva ha mediato con Felipe affinché perdonasse Ramon, colpevole di gravi accadimenti del passato, il Palacios ha giurato fedeltà alla Dark Lady. L'uomo ha accettato di mentire, confermando le bugie di Genoveva riguardo ad un matrimonio idilliaco con l'avvocato, pur di non rischiare una nuova rottura con l'Alvarez Hermoso. Nonostante la correttezza dimostrata da Roman, Genoveva sembra non fidarsi, consapevole che in molti parlano all'orecchio dell'avvocato, va dal Palacios e lo accusa di essere proprio lui a sobillare Felipe contro di lei. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 26 dicembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 20 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 20 dicembre​ 2021 - Serkan è geloso di Eda e continua a fare piazzate, nonostante i due non siano una coppia da innumerevoli anni. Avendo scoperto che la Yildiz conserva ancora il plettro della sua chitarra, il Bolat sospetta che la paesaggista sia ancora innamorata di lui e può tentare di riconquistarla. Vedendo Serkan discutere con la piccola Kiraz, Aydan inizia a notare fin troppe somiglianze e vuole scoprire la verità sulla bambina. Nel frattempo, Engin nutre sospetti sulle intenzioni di Piril, che obbliga la famiglia a recarsi a Sile per permettere al figlio Can di trascorrere del tempo con Kiraz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 20 al 24 dicembre 2021.