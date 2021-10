Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 20 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 ottobre 2021 - Ridge tenterà di calmare Steffy, ma la ragazza gli riserverà nuove parole d'odio, ancora più forti di quelle già pronunciate riguardo alla sua crudele complicità con Brooke: "Un giorno tua nipote ti odierà per quello che stai facendo". Poi, lasciando tutti sconvolti, estrarrà un coltellino dalla tasca e minaccerà i presenti. Non sarà fortunatamente necessario disarmarla, Steffy, esausta, abbasserà il coltello. Avvicinarla sarà comunque impossibile, la ragazza fuori di sé continuerà a gridare di soffrire dei dolori insopportabili e di non essere compresa da nessuno. Poi volterà le spalle e lascerà la casa, seguita a distanza da Ridge... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 ottobre 2021 - Marcos capisce che è giunto il momento di parlare ad Anabel della sua recente decisone. Nell'episodio di Una Vita in onda lo vedremo infatti confessare a sua figlia di essere pronto a prendere moglie, poi le chiarirà di aver già chiesto la mano di Felicia, ma di desiderare ardentemente la sua approvazione. Anabel non si farà pregare, come previsto, la ragazza sarà molto contenta della scelta del padre e gli augurerà tutta la felicità del mondo. A convincere Anabel non è solo la sincerità dei sentimenti confessati dal padre, ne l'affetto che la lega alla Signora Pasamar, a rallegrarla è l'idea di diventare la sorellastra di Camino, con cui è legata da una profonda amicizia. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 20 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 20 ottobre 2021 - dopo aver trascorso la notte insieme ad Eda, ignaro del fatto che la sua promessa sposa abbia baciato un altro, Serkan decide di cedere a Selin le quote della ArtLife. Lei, seppur titubante, accetta lasciando la Yildiz senza parole. Il peggio, tuttavia, deve ancora venire dal momento che Eda scoprirà che Ceren era al corrente di tutto e non le ha voluto rivelare nulla, poiché gelosa di Deniz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

