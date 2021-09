Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 20 settembre 2021, su Canale 5.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 settembre 2021 - Bill, consapevole di doversi tenere a debita distanza da Steffy, così da evitare ulteriori guai con Ridge, conta su Liam, affinché lui si prenda cura della giovane. Lo Spencer senior sta apprezzando molto l'impegno di Hope e del figlio, e stima quest'ultimo per il lavoro che sta facendo come padre e compagno. Ma Liam in questo momento è in crisi: sta soccombendo sotto il peso di sospetti e preoccupazioni: le condizioni di Steffy peggiorano, e teme che il responsabile sia proprio il dottor Finn, il quale, distratto da un interesse tutt'altro che professionale, potrebbe essere finito per far male il suo lavoro. Anche Bill è dello stesso avviso. Lo Spencer senior, infatti, ironizza sulle reali motivazioni del medico, ed insinua che si sia lasciato coinvolgere sentimentalmente! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 settembre 2021 - la reputazione di Felipe è compromessa: l'avvocato è caduto nella provocazione del collega, Javier Velasco. Intanto le parole di Laura stanno per chiarire i motivi della trappola tesa da quest'ultimo. La domestica, chiamata al banco dei testimoni, negherà di aver visto Genoveva ricevere l'arma del delitto da Santiago. Tuttavia, Laura non si limiterà a parlare dell'accaduto, bensì screditerà pubblicamente l'accusatore della Salmeron, ossia l'Alvarez-Hermoso, confermando i maltrattamenti nei confronti della moglie. Lo scatto d'ira dell'avvocato contro i giornalisti non farà che avvalorare la testimonianza della cameriera, la quale ha dipinto Felipe come un uomo irascibile ed aggressivo. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 20 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 20 settembre 2021 - il ritorno di Semiha ed il rapporto che la donna sta stringendo con Eda impensieriscono Ayfer. Intanto la Yildiz è sempre più gelosa di Balca, che se le inventa tutte pur farsi notare da Serkan ed attirarlo nella sua trappola. La nuova dipendente della Art Life, infatti, vuole sedurre il Bolat, e alla fine riesce a convincerlo ad andare a cena con lei, con la scusa del lavoro. Allo stesso ristorante, tuttavia, i due s'imbatteranno in Eda e Melih, la cui presenza susciterà la rabbia di Serkan. Ma quando Balca provocherà una reazione allergica a quest'ultimo per trascorrere la notte con lui, la Yildiz interverrà prontamente... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

