Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre 2021

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 2 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 dicembre​ 2021 - Wyatt e Flo hanno accettato di ospitare Quinn, ma questo non vuol dire che giustifichino l'ennesimo casino dell'instabile designer, anzi, sono molto preoccupati delle conseguenze. Wyatt si sta confidando con la compagna, non riesce proprio a capire come sua madre sia riuscita per l'ennesima volta a gettare all'aria tutto per semplice invidia, quella ormai secolare nei confronti della Logan. Anche Flo è ferita per il comportamento riservato a sua madre Shauna, ma chiede a Wyatt di essere comprensivo e di muoversi con cautela. Quinn però li sorprende mentre conversano e decide di chiarire una volta per tutte la sua posizione e le sue scelte, si tratterà ovviamente di un' arringa in suo favore... Riuscirà l'abile Quinn a convincere i due ragazzi? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 dicembre​ 2021 - Jose, Alodia, Casilda e Jacinto, restano pietrificati di fronte al mutismo di Bellita. Hanno organizzato un grande concerto per rilanciare l'artista, ma la Del Campo, già di fronte al suo pubblico, afferma di non avere più voce. E' di nuovo la paura a frenarla. Per fortuna il panico dura solo pochi attimi, poi l'artista si fa coraggio e mette a segno il colpo: si esibisce regalando agli spettatori una performance davvero unica. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 2 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 dicembre​ 2021 - dopo aver discusso animatamente sul passato e sugli anni che hanno trascorso separati, Eda e Serkan chiedono consiglio a Piril ed Engin, che invece avrebbero voluto trascorrere una romantica serata da soli. Mentre Aydan non riesce a parlare della relazione con Kemal al figlio, Eda nota sempre più somiglianze tra la figlia Kiraz e Serkan e teme di non poter nascondere ancora a lungo la verità. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

