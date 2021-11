Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 2 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 novembre 2021 - Shauna, ignara dei ripensamenti del marito, medita sulla possibilità di confessargli gli errori del passato. La donna, pentita, prende una decisione pericolosa: raccontare a Ridge di averlo incastrato. Anticipazioni rivelano però che Quinn cercherà in tutti i modi di fermarla ed evitare che mandi a monte il loro piano. La designer ha un forte ascendente sulla sua cara amica e spera davvero di riuscirla a far ragionare. Purtroppo, nonostante le sue capacità di persuasione, un'altra persona scoprirà delle macchinazioni e dei dubbi della novella sposa: la moglie di Eric si farà mettere nel sacco da Katie. La sorella di Brooke infatti, ascolterà ogni parola e smaschererà il piano delle due alleate! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 novembre 2021 -Antonito, dopo la decisione di rivolgersi ad un santone, verrà investito da una valanga di critiche. La notizia infatti, finirà dritta sui giornali locali, rischiando di rovinare la reputazione del povero Antoñito. Il promettente politico però non si lascerà scoraggiare, vedremo infatti che scrivera una letta al vetriolo al direttore del giornale, accusandolo di averlo calunniato e difendendo la sua scelta di aver voluto valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie, Cabrahigo! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 2 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 novembre 2021 - Durante la sfilata organizzata dal signor Ates, Serkan ha deciso di sfilare in coppia con Eda, provocando così la dura reazione di Selin. La donna è in collera e riversa tutta la sua rabbia sull’imprenditore, che invece è ben più interessato ai preparativi delle nozze tra Eda e Deniz. Come se non bastasse, Selin ha notato la reazione del Bolat mentre la Yildiz era dispersa in mare, e teme che ormai Serkan non l’amerà mai più. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

