Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 19 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 19 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 ottobre 2021 - l'aria che si respira nel salone di casa Logan è satura d'odio. Steffy è convinta di essere vittima dell'ennesima crudeltà da parte di Brooke e Hope e del solito voltafaccia dell'ex, pronto, come tutti gli uomini della sua famiglia, a farsi abbindolare da matrigna e sorellastra. Steffy capisce di essere completamente sola, piange discolpandosi, lei non è una tossica, ma solo una donna che soffre di un profondo male, non solo fisico, ma anche morale. Vorrebbe per una volta giustizia, ma la sua visione della situazione è totalmente offuscata. Lasciare che Hope e Liam si occupino di sua figlia infatti, è la scelta da fare, almeno per il momento! Sono tutti d'accordo e Steffy sarà costretta ad arrendersi. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 ottobre 2021 - Felicia è la proprietaria del prestigioso ristorante d'Acacias il Nuovo Secolo XX. Gli affari vanno bene, ma da quando è sola a gestire l'osteria, tutto è diventato più complicato e faticoso. Con l'arrivo di Marcos poi, la mente di Felicia ha iniziato a sognare e piano piano ad allontanarsi da obblighi e doveri. È così che ha cominciato a valutare la vendita del ristorante, e prima ancora che la cosa diventi ufficiale, la voce ha iniziato a girare attirando una misteriosa coppia di possibili acquirenti. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 19 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 19 ottobre 2021 - Serkan organizza la festa di compleanno di Selin e la Yildiz, costatando che i suoi sforzi per riconquistare l’imprenditore sono vani, si lascia prendere dalla disperazioni allontanandosi nella neve. Mentre il Bolat corre a cercare Eda, trovandola ferita e trascorrendo la notte con lei in una baita, Selin bacia Deniz. Guai anche per Ayfer e Aydan, che perde la ragione dopo aver scoperto gli intrighi di chef Alexander e lo colpisce in pieno volto con una bottiglia di vetro. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

