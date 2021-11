Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 18 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 18 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 novembre 2021 - la reazione di Hope di fronte all'esplosione di Liam non sarà delle migliori, la Logan inizierà a sospettare che suo marito provi ancora un interesse più che affettuoso per la sua Ex. La poverina è assai delusa, Liam è geloso di Steffy, sarà dunque ancora innamorato di Lei? Da anni le due sorellastre si contendono l'amore di Liam, ora che finalmente Steffy sembra aver rivolto il suo interesse verso un altro uomo, lo Spencer pare non volerla lasciare andare. Hope è perplessa e inizia a farsi delle domande sulla solidità del suo matrimonio. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 novembre 2021 - l'atteggiamento improvvisamente interessato e malizioso della Salmeron non può non destare sospetti, soprattutto se rivolto nei confronti di Velasco, più volte rifiutato dalla Signora Alvarez Hermoso, eppure l'avvocato cadrà nella trappola con estrema facilità. A confermare la riuscita del piano sarà la sua presenza a cena, quella sera, proprio come organizzato dalla machiavellica Dark Lady. Laura, convinta che la fine di tutti i suoi problemi sia vicina, solerte, corromperà lo champagne del suo aguzzino. Purtroppo per le due, anticipazioni rivelano che, Velasco non berrà il calice che gli verrà offerto, evitando il veleno e così anche la morte. L'avvocato sarà riuscito a smascherare le due donne oppure si tratterà solo di un colpo di fortuna? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 18 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 18 novembre 2021 - Serkan ha avuto un malore in aeroporto, dove si era recato nel tentativo di fermare Eda, in partenza per New York. Trasportato in ospedale d’urgenza, il Bolat viene assistito dalla Yildiz, e i due attendono con ansia i risultati dei test effettuati dal dottor Vahit. Nello stesso reparto c’è anche Selin e la Yildiz la segue, origliando una telefonata con Deniz, che conferma che non è Serkan il padre del bambino che porta in grembo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

