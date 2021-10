Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 18 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 ottobre 2021 - Steffy è a casa di Brooke, Hope e Liam ed è furiosa. La ragazza vuole riprendersi Kelly e non accetta un "no" come risposta. Nessuno si deve permettere di mettersi tra lei e sua figlia. Quello che le Logan e il suo ex marito stanno facendo è diabolico e lei non intende ammettere di avere una dipendenza e neanche andarsene senza sua figlia. La situazione sta degenerando e la ragazza finirà per compiere dei gesti folli, che preoccuperanno Ridge e Thomas. I due, arrivati a casa sua, cercheranno di capire cosa sia successo poi il Forrester senior deciderà di raggiungerla a casa di Brooke, per accertarsi di persona delle sue condizioni. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 ottobre 2021 - Cesareo ha informato Camino di aver visto Ildefonso aggirarsi in stato confusionale, vicino al fiume. La ragazza, preoccupata, chiederà ad Anabel di accompagnarla nel bosco per ritrovare il suo consorte. Le loro ricerche non porteranno però ad alcun risultato e la Pasamar comincerà a temere che sia successo qualcosa di molto grave a suo marito. Le sue paure corrisponderanno a verità? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 18 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 18 ottobre 2021 - per riuscire a consegnare in tempo l’importante progetto per la ArtLife, Eda lavora tutto il giorno senza sosta. Finito di completare il lavoro, la Yildiz salva il progetto sul suo computer, prima di incontrare Serkan per potersi confrontare. Volendo impedire ai due di trascorrere del tempo da soli, Selin e Deniz imbrogliano Eda e cancellano la presentazione. Venuto a conoscenza dell’accaduto, il Bolat torna in città per aiutare la Yildiz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

