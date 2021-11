Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 17 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 novembre 2021 - purtroppo Liam fatica a restare calmo e a tenere fede alla sua promessa di mostrarsi amichevole con Finn per il bene di Steffy. Secondo lo Spencer, il medico è colpevole dello sventurato destino della sua ex e il fatto che Steffy non riesca a capirlo lo fa andare su tutte le furie. In occasione infatti di una visita accordata a Steffy, quella della sua piccola Kelly, un momento tanto atteso e particolarmente felice per la povera madre, Liam finirà per esplodere! Steffy non riuscirà a godere del piacere di riabbracciare sua figlia, la poverina infatti dovrà fare i conti con una inattesa e spropositata scenata di gelosia da parte del suo Ex, Liam! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 novembre 2021 - Bellita si è affidata al miglior specialista su piazza, il dottor Puerta, che le ha prescritto un unguento miracoloso, eppure i risultati non sembrano essere quelli sperati, anzi, la Del Campo è peggiorata. Josè ha iniziato a sospettare che la moglie abbia abusato della medicina e che il suo corpo sia assuefatto da essa, effettivamente Bellita non ha seguito alla lettera le raccomandazioni del dottore, cosa che le sta creando un profondo senso di colpa. Nessuno comunque mette in dubbio l'eccezionale preparazione del medico. Alodia però, riferisce a Josè di aver visto lo stimato specialista chiacchierare amabilmente con un losco individuo, una informazione che accende un campanello di allarme nella mente del Dominguez. Chi è davvero il dottor Puerta? Sarà davvero affidabile o è proprio lui la causa del grave regresso della moglie? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 17 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 17 novembre 2021 - Eda ha deciso di lasciare Serkan per permettere al Bolat di crescere il figlio che Selin porta in grembo. L’imprenditore chiede alla Yildiz di chiarire la situazione e i due trascorrono insieme una romantica notte. Dopo un risveglio brusco, Serkan scopre che Eda sta per scappare a New York e si precipita in aeroporto per fermala. Qui, il Bolat avrà un malore che preoccuperà tutti. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

