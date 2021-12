Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 16 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 dicembre​ 2021 - faremo la conoscenza di Paris, la sorella di Zoe, la modella ha scoperto solo di recente di avere una sorella, ma ha accolto con grande gioia la notizia. Quando infatti Paris arriverà in città, Zoe sarà molto felice di ospitarla e di presentarla subito al neo fidanzato Carter. Purtroppo, anticipazioni rivelano, che la nuova arrivata si dimostrerà presto una spina nel fianco per la povera Buckingham: Paris si avvicinerà maliziosamente a Zende, l'uomo che ha deluso Zoe, mettendola seriamente in crisi... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 dicembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 dicembre​ 2021 - nascosto in casa Dominguez, Santiago origlia i discorsi intimi di Genoveva e Felipe. Ignaro che l'avvocato, in passato tanto innamorato di Marcia, abbia perso la memoria, sospetta un cinico accordo tra Felipe e la Salmeron. Come è possibile infatti che siano tornati insieme e che vivano un matrimonio felice? Santiago si convince che i due fossero d'accordo fin dal principio e medita vendetta contro entrambi. La sua occupazione di casa Dominguez però non passa inosservata, Jacinto, pronto a vigilare sull'appartamento al momento disabitato, tiene occhi e orecchie ben aperti. L'uomo sente infatti dei rumori sospetti e va subito a controllare... Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 18 dicembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 16 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 dicembre​ 2021 - Serkan è riuscito ad attirare Eda nella sua trappola e, dopo una giornata trascorsa a lavorare insieme a stretto contatto, il Bolat vorrebbe che la paesaggista rimanesse con lui per cena. Durante il pasto, tuttavia, Eda riceve una telefonata della figlia Kiraz ed è costretta a tornare a casa. Fraintendendo la conversazione, Serkan crede che Eda abbia un nuovo fidanzato e fa una scenata di gelosia in piena regola. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 13 al 17 dicembre 2021.