Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre 2021

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 16 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 novembre 2021 - vedremo Hope riferire a Thomas la notizia. Il Forrester da tempo "corteggia" la Logan per ottenere il ruolo di designer di punta della collezione Hope for the future, ma ovviamente la figlia di Brooke, pur apprezzando le doti dell'ex, non si fida di lui. I problemi non mancano in questo periodo e Hope pensa che scegliere un altro stilista possa tenere i guai lontano da lei. E' per questo che deciderà per Zende, sarà lui a fare parte della sua squadra e non il Forrester. Credete davvero però che Thomas resterà a guardare? Che la competizione abbia inizio! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 novembre 2021 - Laura si fa convincere, in realtà ha solo troppa paura di Velasco. La cameriera accetta dunque di aiutare la Salmeron così da mettere al sicuro la sua povera sorella Lorenza. La nuova alleata infatti, le ha assicurato che proteggerà entrambe, a patto che Laura faccia la sua parte nel piano per eliminare il minaccioso avvocato. Si sta parlando di omicidio, ma la domestica del resto non sembra avere alternative, anche Velasco infatti ha cercato di trasformarla in un'assassina, obbligandola ad uccidere Felipe. La morte dell'Alvarez Hermoso non rappresenterebbe un vantaggio per Laura, anzi, dimostrerebbe solo che è ormai schiava del suo ricattatore. Il patto con Genoveva invece, è la via di uscita tanto attesa. La Salmeron non mancherà di rassicurarla... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 16 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 novembre 2021 - Eda è costretta ad ammettere che Selin è incinta e che, seguendo la propria bussola morale, la storia d’amore con Serkan è finita per sempre. Mentre Aydan si avvicina a Kemal nonostante le remore, la Yildiz annuncia la gravidanza di Selin e la conseguente rottura con il Bolat. L’imprenditore è sconvolto dalla notizia e corre da Selin per ricevere spiegazioni. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

