Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 16 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 settembre 2021 - Bill, consapevole di doversi tenere a debita distanza da Steffy, così da evitare ulteriori guai con Ridge, conta sul primogenito affinché si prenda cura della giovane donna. Il magnate sta apprezzando molto l'impegno di Hope e Liam, e stima quest'ultimo per il lavoro che sta facendo come padre: lo Spencer junior sta dimostrando di essere un genitore migliore di quanto lui non sia mai stato. È per questo che, nonostante il suo attaccamento al lavoro, Bill si mostrerà comprensivo e rassicurerà il figlio, dicendogli di non preoccuparsi dei problemi dell'azienda, ma di occuparsi solo della sua famiglia! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 settembre 2021 - Javier Velasco mette di fronte al vigilante tre donne di spalle con il capo coperto, abbigliate, secondo la descrizione di Cesareo, proprio come la presunta assassina Genoveva Salmeron. Poi, davanti al giudice e alla corte, chiede all'uomo di individuare l'accusata tra le tre. Una trappola, dunque, che screditerà la versione di Cesareo. il poverino, infatti, non riuscirà a riconoscere la Dark Lady. Ora l'esito del processo potrebbe essere gravemente compromesso. Felipe è arrabbiato e spaventato: la morte di Marcia rischia di restare impunita! Tutto è nelle mani della seconda testimone, Laura. Purtroppo la domestica ha già ritrattato in passato, e l'avvocato teme nuove brutte sorprese... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 16 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 settembre 2021 - la notizia dell'arresto di Alptekin Bolat giunge alle orecchie di Serkan, che rimane decisamente scosso ed inizia ad indagare sulle accuse rivolte al padre, certo che sia vittima di un complotto. Eda scopre che è stata proprio Semiha a far arrestare l'uomo, per spingerla a lasciare per sempre l'amato. Mentre Aydan e Ayfer si recano all'appuntamento con chef Alexander, inconsapevoli che lui abbia invitato entrambe alla serata, la Yildiz si vede costretta ad assecondare la volontà della nonna, piantando in asso il Bolat... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

