Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 15 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 dicembre​ 2021 - l'offerta di Eric ha rappresentato per Shauna una importante occasione di riscatto. Nonostante un po' di titubanza iniziale, ha infatti riflettuto sulla situazione e si è posta una domanda importante: deve davvero qualcosa alla sua amica Quinn? Sarà proprio questo che ribadirà alla Fuller quando, scoperta la sua presenza in casa di Eric, la attaccherà furiosa. Tra le due amiche lo scontro sarà accesissimo, Eric, in disparte, godrà nel vederle farsi la guerra, lo scopo del Forrester pare infatti essere proprio questo: vendicarsi di sua moglie! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 dicembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 dicembre​ 2021 - di fronte al rifiuto di Felipe, Liberto è rimasto sconvolto: l'amico non ha voluto ascoltare la verità sul conto di sua moglie, intimorito che le parole del Seller potessero seriamente mettere in crisi il suo matrimonio. Al poverino dunque non è rimasto che tacere, non è stato facile però, la coscienza ha continuato a tormentarlo. Assillato al pensiero di non aver fatto abbastanza, Liberto deciderà di fare chiarezza con o senza l'appoggio di Felipe. E' per questo che chiederà sostegno a Susana: Liberto, infastidito dal modo in cui Genoveva manipola il marito, chiede alla zia di parlare con lei. Purtroppo la donna rifiuterà di intervenire! Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 18 dicembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 15 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 dicembre​ 2021 - nuovi problemi di coppia per Piril ed Engin. Le dinamiche familiari non sono semplici da gestire e nascono incomprensioni tra i due, che sono ormai ai ferri corti. Mentre Engin e Piril risolvono le loro divergenze, Serkan tende una trappola ad Eda, invitandola nel suo ufficio per lavorare con lei in completa solitudine. Nonostante l’iniziale ritrosia della Yildiz, il Bolat riesce a rendere piacevole l’incontro a due. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 13 al 17 dicembre 2021.