Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 15 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 novembre 2021 - l'intimità crescente tra Zoe e Zende non è solo fisica, in effetti i due si piacciano e da giorni hanno iniziato maliziosamente a flirtare, ma ad attirarli l'uno verso l'altro c'è anche una certa sintonia mentale. Zende è più maturo e aperto di un tempo, avendo vissuto lontano inoltre, riesce a guardare con maggior lucidità ai recenti accadimenti che hanno coinvolto la sua famiglia, compreso il drammatico scambio di culle. Nonostante condanni il gesto di Zoe, ascoltata la sua sentita confessione e le sue ragioni, finisce per capirla. Il ragazzo sarà molto toccato dal modo in cui Zoe si aprirà con lui e la ringrazierà di cuore per avergli concesso fiducia. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 novembre 2021 - il provvidenziale intervento di un professore specializzato in problemi alle corde vocali, sembra migliorare molto la condizione della cantate. Il dottore, dopo una visita accurata, le ha prescritto un rimedio per curare l'afonia davvero valido. Ci vuole tempo e pazienza però, ma Bellita pare non avere ne l'uno ne l'altra. L'artista ha urgenza di tornare a cantare e a calcare i palchi di tutto il mondo, la fretta però, come sempre, si dimostra una cattiva consigliera: Bellita, decisa a guarire subito, abuserà del rimedio del dottore ignorando completamente le sue istruzioni. L'abuso si rivelerà ovviamente controproducente, il corpo mostrerà presto segni di assuefazione e l'afonia si farà più aggressiva, fino a lasciarla totalmente senza voce. La carriera della grande Del Campo sembrerà dunque giunta al capolinea! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 15 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 novembre 2021 - Serkan non capisce perché Eda abbia rifiutato di sposarlo ma non ha intenzione di arrendersi. Mentre il Bolat corteggia la Yildiz ed Engin gli fa notare quanto ne sia innamorato, la giovane paesaggista sospetta che Selin stia mentendo sulla gravidanza. Insieme alle amiche, Eda pedina Selin in ospedale, in cerca di qualche indizio che confermi il suo stato interessante. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

