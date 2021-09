Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 15 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 settembre 2021 - Steffy fatica a riprendersi dall'incidente. La giovane donna vive da giorni in uno stato confusionale provocato dagli antidolorifici che assume per cercare di tenere a bada il dolore. La situazione è preoccupante, e Liam ed Hope preferiscono per ora occuparsi della piccola Kelly, convinti di offrire in questo modo tutto il loro sostegno alla Forrester. Thomas però, continua a mettere strane idee in testa alla sorella, e così i rapporti di Steffy con l'ex marito e con la sorellastra iniziano nuovamente ad incrinarsi... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 settembre 2021.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 settembre 2021 - l'ossessione di Bellita risulta alquanto irragionevole per José: l'uomo è certo che Cinta ed Emilio possano riuscire a cavarsela benissimo anche senza di loro. La risposta dell'uomo è quindi negativa, ma l'ultimatum della moglie lo mette in seria difficoltà. Per fortuna il Dominguez non è solo, dato che dalla sua parte ci sono la consuocera, il figlio, gli amici e le fidate domestiche di Calle Acacias. Insomma, tutto il quartiere cerca di scoraggiare la Del Campo ad affrontare l'inutile viaggio verso l'Argentina. Purtroppo l'artista non è abituata a vedersi negato un desiderio, viziata e caparbia com'è, ed infatti deciderà di partire... anche se dovrà farlo da sola! Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 19 settembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 15 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 settembre 2021 - lo chef Alexander sembra interessato non solo ad Ayfer, ma anche ad Aydan. Le due donne si ritrovano a loro insaputa ad essere invitate entrambe a cena da lui. La serata riserverà esilaranti sorprese. Intanto Eda ha mantenuto la promessa fatta a Semiha di allontanarsi da Serkan. La ragazza ha però una richiesta molto importante da fare a sua nonna, ossia quella di salvare la reputazione dell'amato. È così che la Yildirim fornisce al suo socio un nuovo cliente, il quale è un principe. Il Bolat non sembra però molto contento di questa novità. L'architetto è infatti troppo preso dallo scoprire che cosa sia successo alla Yildiz. Nel frattempo, Engin combina un disastro e mette in imbarazzo Piril... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 13 al 17 settembre 2021.