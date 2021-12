Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 14 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 dicembre​ 2021 - nonostante Eric stia dimostrando grande fermezza nei confronti di Quinn, rinnegata e cacciata di casa, Ridge e Brooke, ben consapevoli del potere che la subdola designer ha sul Forrester Senior, nutrono grande preoccupazione per Eric. La coppia teme che finisca per cedere, mostrando clemenza nei confronti della moglie. La donna ha avuto molte occasioni di riscatto nella sua vita, eppure sembra non essere mai riuscita a cambiare davvero, dopo molti anni di silenzio infatti, è tornata al "lato oscuro". Per Ridge e Brooke, la Fulton non merita altre possibilità! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 dicembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 dicembre​ 2021 - Genoveva ha ricevuto un pacco che ha fatto sorgere in lei molti dubbi riguardo ad un possibile e minaccioso ritorno dal passato. A turbare la Dark Lady è il sospetto che Santiago sia rientrato nel quartiere per vendicarsi dell'omicidio di Marcia. Effettivamente i telespettatori vedranno il Becerra nascondersi in una delle abitazioni di Acacias 38, quella dei Dominguez, in visita alla figlia Cinta. Mentre dunque la Salmeron si struggerà nel dubbio, i fan della serie otterranno conferma riguardo alla misteriosa identità dell'uomo che minaccia Genoveva: si tratta proprio di Santiago e il suo scopo è quello presagito dalla crudele Salmeron! Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 18 dicembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 14 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 dicembre​ 2021 - Eda ha deciso di scrivere una lettera per Serkan, rivelandogli tutta la verità su Kiraz. La paesaggista si è confidata con Melek e Ayfer, che non sono d’accordo con la decisione della Yildiz. Vedendo una lettera nella macchina del Bolat, Melek crede che si tratti della confessione di Eda e decide di sottrarre la missiva. Melek si reca da Ayfer per leggere la lettera dell’amica, scoprendo così che non si tratta della confessione della Yildiz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 13 al 17 dicembre 2021.