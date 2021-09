Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 14 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 settembre 2021 - Hope e Liam sono felici della famiglia che hanno creato insieme. A casa, oltre a Beth, ci sono anche Douglas e Kelly. La figlia di Steffy è momentaneamente da suo padre e la Logan è molto contenta di poterle fare da mamma fino a che la Forrester non si sarà ripresa del tutto. Ma le intenzioni della figlia di Brooke sono davvero pulite o nasconde un doppio fine? Intanto Brooke affronta la sua storica nemica: certa che dietro alla sua rottura con Ridge ci sia proprio lei, Quinn Fuller, deciderà di prenderla di petto. La designer cederà alla provocazione finendo per tradire il suo piano o si fingerà distante dalle manipolazioni che hanno portato alla rottura tra l'avversaria e il Forrester? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 settembre 2021 - Genoveva finisce in prigione, ma non ci resta per molto: Laura, infatti, ritratta. La domestica, ricattata dalla machiavellica Dark Lady, rivede la sua confessione e riapre molti dubbi sulla colpevolezza della Salmeron. Quest'ultima, così, viene immediatamente scarcerata. Il delitto di Marcia resta impunito, dato che, secondo le indagini, è avvenuto per mano di ignoti. Ora, però, a pronunciarsi dovrà essere il giudice, sondando la credibilità dei testimoni ed ascoltando i loro racconti. In quell'aula c'è davvero il colpevole del brutale assassinio? È sull'assenza di prove e, sul dubbio riguardo la credibilità dei testimoni alla sbarra, che Javier Velasco baserà la sua difesa. Il primo a parlare sarà proprio Cesareo. L'avvocato di Genoveva è pronto a dargli filo da torcere... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 14 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 settembre 2021 - Eda ha ceduto al ricatto di sua nonna e ha deciso di lasciare per sempre Serkan, per salvarlo dalla prigione. Una volta libero, il giovane imprenditore cerca di capire cosa sia successo alla sua amata e perché abbia fatto improvvisamente marcia indietro sul loro rapporto. Il Bolat decide quindi di raggiungerla a casa sua, non curandosi minimamente delle attenzioni che Balca gli rivolge. Intanto Melek cerca di scucire a Tahir informazioni su Semiha, ma purtroppo sarà lui a scoprire qualche dettaglio in più sulla Yildiz, a causa dell'ingenuità di Erdem e Leyla. Tra Ayfer e lo chef Alexander, invece, le cose sembrano andare a gonfie vele... ma non per molto! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

