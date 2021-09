Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 13 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 13 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 settembre 2021 - Shauna e Quinn, accoccolate sul divano di villa Forrester, ripensano al passato, a quando erano due giovani madri single e squattrinate. Sono molto fiere di essere arrivate dove sono e non si pentono di trame e sotterfugi. Insomma, il fine giustifica i mezzi... e quale sia il fine per le due vecchie amiche è ormai chiaro: il matrimonio con gli uomini più potenti e facoltosi di Los Angeles. È un importante traguardo, il premio meritato dopo un passato di stenti. Loro ce l'hanno fatta, ed ora sono pronte a difendere con le unghie e con i denti la posizione conquistata. Quinn lotta ormai da anni, ha un tempra dura, ma Shauna si dimostrerà all'altezza della sua complice, oppure finirà per pentirsi? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 settembre 2021 - José non sembra disposto a piegarsi, ed il poverino ha una giusta ragione per rifiutare di trasferirsi in Argentina da Cinta: vuole lasciare spazio ai novelli sposini, temendo che la loro visita si riveli un incomodo più che un piacere per la figlia ed Emilio. L'ossessione di Bellita risulta alquanto irragionevole per il marito, il quale è certo che la coppia possa riuscire a cavarsela benissimo anche senza di loro. La risposta di José, quindi, è "no", ma l'ultimatum della moglie lo mette in seria difficoltà. Finirà per cedere? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 13 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 13 settembre 2021 - Aydan ed Ayfer, da nemiche a (quasi) amiche, si ritrovano a festeggiare insieme l'ultimo dell'anno. Al banchetto pensa proprio lo chef Alexander, il quale, con il suo fascino ed il suo incredibile talento ai fornelli, non passa di certo inosservato. Le due donne, ad esempio, gli hanno messo gli occhi addosso, ammaliate dal suo aspetto, dai suoi modi... e dai suoi piatti! Il loro cuore, insomma, batte per il cuoco, ma quello del cuoco, invece, per chi batterà? Per la mora oppure per la bionda? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

