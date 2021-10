Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 12 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 ottobre 2021 - Steffy è destinata a soffrire. Nessuno sembra davvero capire la sua condizione: ha bisogno di aiuto, e di avere la sua bambina accanto. Purtroppo, anche sotto la pressione di Hope, da sempre gelosa, Liam sta per compiere la mossa più sbagliata: allontanare la piccola Kelly dalla sua fragile madre. La Forrester in questo momento non è in grado di occuparsi della figlia, però la vicinanza di quest'ultima è per lei terapeutica. Steffy nega di avere alcuna dipendenza, forse lo nega anche a se stessa, ed è per questo che la decisione dell'ex marito le sembrerà crudele ed ingiusta. Per la Forrester questo segnerà il punto di non ritorno. La discesa verso il baratro si farà sempre più ripida... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 ottobre 2021 - le cose per Ildefonso, già abbastanza provato dalla vergogna e dalla convivenza forzata con il nemico, sono purtroppo destinate a farsi ancor più complicate. Il potente zio, il marchese de Los Pontones, minaccerà il nipote di ripudiarlo e privarlo così della sua eredità, se non rimedierà al grave torto fatto a Camino. La giovane, dunque, è in una posizione di vantaggio: dopo aver sofferto per le amare rivelazioni del Cortes, ora può finalmente sfruttare la situazione e svincolarsi da un matrimonio infelice. La decisione della Pasamar dipenderà ovviamente dal comportamento del marito... Ildefonso tenterà di salvare il suo matrimonio? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 12 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 12 ottobre 2021 - gelosa del rapporto tra Ayfer e chef Alexander, Aydan fa indigestione di cioccolati al liquore fino ad ubriacarsi, e poi si presenta a casa della zia di Eda. Mentre Piril ed Engin devono adattarsi alla nuova realtà, dopo l'annuncio della gravidanza, Ferit è sempre più preoccupato per Ceren. La giovane è totalmente fuori controllo, furiosa per il rapporto tra la Yildiz e Deniz, l'uomo che ama. Intanto, in occasione dei festeggiamenti per San Valentino, Selin invita Edae Deniz a cena con lei e Serkan... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

