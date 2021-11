Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 11 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 11 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 novembre 2021 - un duro colpo per la designer che, in tutti questi anni di matrimonio con Eric, ha sempre desiderato una sola cosa: riuscire a scalzare l'Ex! Ha provato a farlo giocando pulito, ma alla fine si è dovuta arrendere e tornare ai vecchi metodi, purtroppo senza sortire il risultato sperato. Quinn infatti, è stata sconfitta. Alla Signora Forrester non resta che sperare nel perdono del marito, ma Eric non sembra disposto a passare sopra all'ennesima folle crudeltà di suo moglie: "non riesco più a guardarti in faccia e mai più ci riuscirò!". Basta, la storia è chiusa, Eric è irremovibile. Quinn crolla arrendendosi sulla poltrona posta sotto il grande ritratto che troneggia nel salone di Villa Forrester, il suo. Ha provato a spiegare ad Eric che ha tentato solo di difendere il loro matrimonio da Brooke che non l'ha mai accettata ne rispettata, ma Eric non ha voluto sentire ragioni. Il matrimonio di Eric e Quinn è ormai al capolinea! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 novembre 2021 - i disturbi alla gola cominciano davvero a preoccupare moltissimo Bellita. Il bruciore non accenna a passare e questo potrebbe davvero diventare un problema. Non doveva infatti succedere proprio ora che il suo ultimo album è in promozione. L'aiuto di un medico specializzato però, si rivelerà provvidenziale, la medicina prescritta infatti, darà grande sollievo all'artista, pur rendendole la voce un po' stridula, sembrerà risolvere il suo problema di afonia. Purtroppo Bellita, decisa a guarire subito, abuserà del rimedio del dottore ignorando completamente le sue istruzioni. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 11 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 11 novembre 2021 - finalmente il nascondiglio di Deniz è stato scovato. Ayfer, Aydan e Seyfi vogliono trascinare l’uomo da Serkan ed Eda, per costringerlo a firmare le carte dell’annullamento del matrimonio. Per assicurarsi che Deniz non tenti nuovamente la fuga, i tre amici lo drogano con una tisana soporifera. Nel frattempo, Kemal torna nella vita di Aydan, che è sempre più confusa come Serkan, che non crede nelle buone intenzioni dell’uomo. Piril esce incolume da un grave incidente ma, per una serie di equivoci, Engin si convince che sia morta. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

