Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 11 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 ottobre 2021 - mentre Liam è furioso con Steffy per la sua dipendenza dagli antidolorifici, Thomas mette in guardia Hope dai comportamenti di suo marito. Il Forrester rivela alla sua ex moglie di essere convinto che lo Spencer voglia impedire a sua sorella di essere felice, determinato com'è ad allontanarla dal dottor Finn. Thomas è sicuro che così facendo convincerà la Logan a cambiare opinione sul suo consorte... e magari riuscirà anche a farla tornare tra le sue braccia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 ottobre al 16 ottobre 2021.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 ottobre 2021 - la vedova Alday sa perfettamente che il consorte è irremovibile: quest'ultimo ha un solo obiettivo, ossia farla condannare per l'omicidio di Marcia, e per perseguirlo è disposto persino ad arrivare fino a Cuba, dove si trova un testimone-chiave, il Becerra. Genoveva lo prega di restare, e non soltanto per paura: lei vuole che Felipe rimanga ad Acacias, al suo fianco. Inaspettatamente, infatti, la Salmeron fa una confessione al marito, aprendogli il suo cuore e dicendogli che, nonostante tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi, lei continua ad essere innamorata di lui! Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 15 ottobre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 11 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 11 ottobre 2021 - Erdem e Leyla non hanno un partner con il quale festeggiare il giorno di San Valentino. Il romanticismo è nell'aria, e tutti hanno intenzione di trascorrere la giornata con la dolce metà; quindi, ai due colleghi non resta che mettersi alla ricerca disperata di qualcuno con il quale condividere una cena deliziosa. Nel frattempo, Alexander e Ayfer sono sempre più innamorati, nonostante i malintesi che hanno rischiato di dividerli... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dall'11 al 16 ottobre 2021.