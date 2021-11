Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 10 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 novembre 2021 - Eric è sotto shock, ha dato più di un'occasione alla moglie per dimostrare di aver ormai raggiunto una certa stabilità emotiva e mentale e di aver abbandonato per sempre "il lato oscuro", ma Quinn ci è ricaduta. La sua indole malvagia ha preso il sopravvento e guidata dalla sete di vendetta, ha distrutto tutto. Quinn voleva colpire Brooke, mandando in rovina il suo matrimonio, ma a pagarne le conseguenze è stato il suo rapporto con Eric, ormai pronto a cancellarla per sempre dalla sua vita. Passano gli anni ma le regole non cambiano, chi fa del male a Brooke finisce sempre per pagarla cara! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 10 novembre 2021 - Antonito ha seguito il consiglio del padre e ha atteso con pazienza i risultati ufficiali delle elezioni prima di festeggiare la vittoria. Anticipazioni della Puntata rivelano che per fortuna le aspettative dei Palacios non verranno deluse. Vedremo infatti Antonito, emozionato dopo lo spoglio dei voti, apprendere la notizia di essere stato eletto deputato per il partito conservatore! Il giovane, entusiasta del risultato ottenuto, condividerà con la famiglia e tutto il quartiere la vittoria, rendendo fiero il padre Ramon. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 10 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 10 novembre 2021 - Serkan ed Eda non hanno intenzione di farla passare liscia a Deniz, non dopo un inganno così subdolo. I due amanti corrono per la città, alla ricerca di indizi fino a quando si trovano chiusi in un garage per colpa di Erdem. Nel frattempo, Ayfer chiede aiuto ad Aydan e Seyfi, mettendosi sulle tracce di Deniz e scovando il fuggitivo in una caffetteria. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

