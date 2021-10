Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 10 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alla Forrester Creations, a Los Angeles, alle 13.55; in seguito, alle 14.20 ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo per incontrare Eda e Serkan, alle 16.00!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 ottobre 2021 - Quando Liam ha raggiunto Steffy, con l'intenzione di parlarle di ciò che sta accadendo tra lei ed il dottor Finn, l'ha trovata addormentata. Inizialmente il giovane non ha sospettato niente, ma in un secondo momento il dubbio lo ha assalito: la Forrester è soltanto caduta in un sonno profondo oppure è svenuta? Per lo Spencer quest'ultima ipotesi non è da escludere, dato che la figlia di Ridge sembra aver perso i sensi! Steffy si risveglia, evidentemente stordita. Liam è sconvolto: perché la madre della loro bambina è in quelle condizioni? Dopo averla messa con le spalle al muro, la Forrester confessa di aver assunto degli oppiacei, sperando così di riuscire a sentire meno dolore. Infatti, dall'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, la ragazza non ha fatto altro che soffrire, fisicamente e di conseguenza psicologicamente. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 10 ottobre 2021 - Anabel l'ha fatta grossa. Camino si è confidata con lei, sperando di poter contare sulla sua discrezione, ed invece la Bacigalupe, nonostante le avesse giurato di mantenere il segreto, l'ha pugnalata alle spalle: in occasione di una festa, a causa di un bicchiere di troppo, la giovane ha umiliato pubblicamente Ildefonso, raccontando a tutti i presenti dell'impotenza di quest'ultimo! Ramon, invece, confessa a Liberto di temere per la sua famiglia... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 10 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 10 ottobre 2021 - Ceren si è accorta di essere ancora innamorata di Deniz, e vorrebbe che Eda tornasse tra le braccia di Serkan per avere via libera. La notizia del fidanzamento del Bolat con Selin, tuttavia, spazza via ogni certezza. Mentre Piril confessa ad Engin di essere incinta, Eda e Deniz si alleano per far tornare la memoria a Serkan cercando di far ingelosire l’imprenditore.. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

