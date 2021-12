Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° dicembre 2021.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° dicembre​ 2021 - il manichino che Thomas conserva in casa è stato creato per la campagna Hope for the Future, era esposto alla Casa di Moda... poi è scomparso! Charlie sta indagando da giorni, ma nessuno sembra sapere dove sia finito. Thomas per ora è l'unico a conoscere la sconvolgente verità. Ma perchè il Forrester ha deciso di rischiare un furto così anomalo e così sospettoso? Se venisse scoperto, i dubbi di Liam riguardo alla sua ossessione per Hope, verrebbero confermati. Thomas non pensa alle conseguenze, la sua mente malata è assalita da terribili allucinazioni, è addirittura convinto che il manichino gli parli! Brooke intanto, scoperte le paure di Liam e il recente cambio di rotta di Hope, decide di parlare con la figlia e metterla in guardia: lei non si fida di Thomas e non dovrebbe farlo neppure Hope! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1° dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1° dicembre​ 2021 - da quando una grave afonia l'ha colpita, Bellita non riesce più a cantare in pubblico, ha paura di restare senza voce e la paura la blocca forse più del problema alle corde vocali. Dopo la lettera di Cinta però, sembra aver ritrovato il coraggio e la voglia di tornare sul palco. Decisa a sconfiggere l'ansia e incoraggiata da marito e amici, accetta quindi di esibirsi in un grande concerto. Purtroppo, anticipazioni rivelano che, la voce sparirà nuovamente di fronte al folto pubblico. Come se la caverà la povera Del Campo?Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 1° dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1° dicembre​ 2021 - approfittando dell’imminente viaggio di Serkan per New York, Aydan evita ancora una volta di rivelare al figlio la verità sulla storia d’amore con Kemal. La donna, infatti, invita il suo fidanzato a convivere a casa Bolat, certa che Serkan sarà lontano dalla città per almeno tre mesi. Quando, a causa di un inconveniente, l’imprenditore non può più partire, Aydan caccia di casa Kemal che, furioso per il trattamento appena ricevuto, le dà un ultimatum. Nel frattempo, tra Serkan ed Eda l’aria è sempre più tesa. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

