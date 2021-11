Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 1 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1 novembre 2021 - Eric e Carter intuiscono che Ridge non è convinto al 100% di risposare Shauna. Il Forrester confessa infatti di essere ancora innamorato di Brooke e di considerarla ancora la donna più importante della sua vita. Eric quindi calca la mano con suo figlio e lo prega di riflettere bene sulle sue azioni. Alla fine lo stilista si deciderà a sposare la Fulton? Quinn realizzerà il suo piano e si libererà per sempre della Logan oppure dovrà affrontare nuovi ostacoli? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1° novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1 novembre 2021 - Felipe si è svegliato dal coma ma non ricorda nulla degli ultimi anni. I suoi ricordi sono fermi a dieci anni prima, dopo la morte di Celia. Genoveva approfitta di questa amnesia per riconciliarsi con il marito. Lui ha perso la memoria e lei può mostrarsi una donna amorevole. E se agli occhi delle signore del quartiere sembra che la Salmeron sia davvero cambiata e che ora sia veramente innamorata del suo compagno, a Velasco questa situazione non piace per nulla. L'uomo brucia di gelosia e vuole a tutti i costi che l'Alvarez-Hermoso sparisca dalla sua vita. Per questo ordina a Laura di tornare all'attacco. Stavolta la ragazza non dovrà però fallire. Se non porrà fine alla vita dell'avvocato, per lei e Lorenza non ci saranno speranze. Intanto Bellita è ricorsa ad alcuni rimedi miracolosi per non perdere la voce. L'unguento di Aquilino sembra aver funzionato e decide di accettare l'offerta di lavoro di Pepe Caro. Camino invece confessa ad Anabel il suo grande amore per Maite e Antoñito deve difendere l'onore di Cabrahigo e delle sue usanze. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 1° novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1 novembre 2021 - durante il party in yacht del signor Ates, Eda ha perso l’equilibro ed è caduta in mare. Mentre un’imbarcazione salva la giovane paesaggista, ridando speranza a Serkan, quest’ultimo scopre che Deniz ha ottenuto la licenza matrimoniale. Da lì a due giorni, la Yildiz convolerà a nozze con Deniz e a Serkan non resta che piangere tutte le sue lacrime. Nel frattempo, Aydan, Ayfer e Seyfi scoprono la verità su Alexander. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

