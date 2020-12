Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 dicembre 2020.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - domenica 13 dicembre 2020 - mentre Brooke e Ridge litigano a causa di Thomas, lui intanto sta spianando la strada a Shauna con Ridge. La donna rifiuterà il supporto del ragazzo, arrivando addirittura a prendere le distanze da tutta la vicenda. Ma credete che questo riuscirà a fermare il Forrester Junior? Ecco, esatto, avete capito bene: Thomas andrà avanti anche senza il consenso di Shauna! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - domenica 13 dicembre 2020 - José ed Emilio sono di ritorno da Santander. Il Pasamar rivela al Dominguez di aver scoperto dei dettagli molto interessanti su Ledesma. Copernico infatti potrebbe essere responsabile della morte di alcuni uomini. Se così fosse, il ragazzo avrebbe un arma per liberarsi del suo nemico e salvare la sua famiglia. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - domenica 13 dicembre 2020 - il Capitano Huertas, indaga su Estefania e controlla la sua fedina penale. Donna Isabel è sconvolta per la decisione di Adolfo di sposare Rosa e mentre a casa Solozabal tutta la famiglia è in fermento, i De Los Visos sembrano molto preoccupati e cercano di persuaderlo fino all’ultimo momento, ma Adolfo è categorico: sposerà Rosa! Alicia, nonostante le minacce ricevute, tiene un discorso nella piazza del paese per ufficializzare la sua candidatura. Qui la trama completa de Il Segreto.

Daydreamer: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2020

Nella puntata di Daydreamer in onda oggi - domenica 13 dicembre 2020 - Can e Sanem sono insieme ad Agva. I due ragazzi sono costretti a passare tanto tempo insieme e un imprevisto fa “degenerare” le cose. Sanem scopre che il riscaldamento della sua camera non funziona e Can le offrirà di dormire insieme a lui! Qui la trama completa di Daydreamer.

