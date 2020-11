Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 9 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, lunedì 9 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 9 novembre 2020 - Brooke si rifiuta di chiedere scusa a Thomas. Il detective vorrebbe interrogare il ragazzo sull'incidente mortale di Emma, dopo le accuse di Flo nei suoi confronti e i sospetti di Bill, ma Ridge si oppone. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 9 novembre 2020 - per Cinta ed Emilio cominciano i guai. I due ragazzi, nonostante la presenza di Angelines e Ledesma ad Acacias, non hanno smesso di frequentarsi e proprio durante uno dei loro incontri romantici, vengono colti in flagrante. Ledesma li sorprende mentre si baciano appassionatamente a casa Dominguez e urla vendetta! Intanto Genoveva scopre che Marcia non è più la domestica di Felipe. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 9 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 9 novembre 2020 - Donna Francisca ha in mente un piano per sbarazzarsi di donna Eulalia una volta per tutte, ma donna Isabel non sembra essere d'accordo con lei. Qui la trama completa de Il Segreto.

