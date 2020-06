Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 9 giugno 2020

Anticipazioni TV

Riassunto delle Trame di Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi su Canale 5. Cosa succede, le anticipazioni degli episodi delle Soap dell'9 giugno 2020.

Cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, martedì 9 giugno 2020, su Canale 5? L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10 con Calle Acacias e alle 16.40 con le vicende di Puente Viejo. Riassumiamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Trame per gli episodi delle Soap in onda oggi.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 giugno 2020

La puntata di Beautiful di oggi – martedì 9 giugno 2020 - Steffy è tornata a Los Angeles proprio nel momento in cui Hope ha preso la sua terribile decisione: lasciare Liam. Lo Spencer informa la ragazza della scelta della sua ex moglie e di essere molto amareggiato. Più tardi Liam affronta Thomas; i due ragazzi sono ai ferri corti e si accusano a vicenda di non pensare al bene di Hope ma solo ai propri interessi personali. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 9 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 9 giugno 2020 – Cinta si è liberata di Norberto e ora è convinta che la madre non le cercherà più nessun fidanzato. La ragazza si sente libera di potersi finalmente dedicare alla sua vera passione, la danza. Per non destare sospetti nei suoi genitori finge di essere interessata alla scuola femminile di Olenka, mentre in realtà si sta preparando per il suo debutto. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 9 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – martedì 9 giugno 2020 - il mistero di Isabel si infittisce. Antonita scopre che la strana lettera d'amore che la sua padrona ha ricevuto qualche tempo prima, è sparita. Che fine ha fatto e perché non si trova più, proprio ora che Francisca è fuori di sé a causa della mancata vendita della Casona. Intanto Hipolito fa ritorno a Puente Viejo e Adolfo fa visita a casa Solozobal, dove lo aspetta Ignacio, pronto a capire le sue intenzioni con la figlia. Qui la trama completa de Il Segreto

