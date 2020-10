Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 8 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, giovedì 8 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 8 ottobre 2020 - mentre Steffy è costretta a lasciare Beth a Hope nonostante il suo grande dolore, Wyatt – deluso da Flo – ritorna da Sally e le chiede scusa per come sono finite le cose tra loro. Intanto Ridge e Brooke cercano di calmare gli animi delle loro figlie, di nuovo l'una contro l'altra. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 8 ottobre 2020 - Cinta – con l'aiuto di Antoñito – compra due biglietti del treno di sola andata e propone a Emilio di fuggire insieme a lei. Per la giovane Dominguez, la fuga, è l'unica soluzione per sottrarsi a Ledesma, l'uomo che tiene sotto scacco l'intera famiglia Pasamar. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 8 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 8 ottobre 2020 - Mauricio è ancora molto scosso da quanto successo con Francisca e per questo motivo non si presenta alla riunione del consiglio municipale, indetta per far arrivare a Puente Viejo un nuovo medico. Intanto Don Filiberto si comporta in modo molto strano. Il sacerdote non può rivelare a nessuno il guaio che gli è capitato: per colpa della pasta dentifricia dei cugini Mirañar, ha i denti completamente azzurri. Qui la trama completa de Il Segreto.

